ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта
    Все новости спорта

    Карпин рассказал, почему не вызывает Зобнина в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Спартак
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в составе национальной команды полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

    Роман Зобнин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Зобнин

    «Мы с ним договорились, что пока нет необходимости добиваться результата, мы решили дать ему паузу. Он попросил ее в связи с его здоровьем.

    Я тоже проводил за "Реал Сосьедад" по 90 минут в 35 лет. Но в 33 года сказал, что в сборную не могу ездить, потому что мне нужно восстанавливаться между играми.

  • Карпин рассказал, в каком случае вызовет Дзюбу в сборную России
  • Читайте по теме

    • У Зобнина есть проблемы со здоровьем. Мне его медицинскую карточку показывать? У него спросите», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг и «Авангард» вновь поднимут планку результативности
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • ЦСКА дотащит противостояние до третьей победы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • В режиме уничтожения «Рейнджерс» откатают и игру с «Каролиной»
  • «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 3.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Орландо — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч ПСЖ (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинская — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры