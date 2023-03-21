Карпин рассказал, почему не вызывает Зобнина в сборную России

Главный тренер сборной Россииобъяснил отсутствие в составе национальной команды полузащитника «Спартака»

«Мы с ним договорились, что пока нет необходимости добиваться результата, мы решили дать ему паузу. Он попросил ее в связи с его здоровьем.

Я тоже проводил за "Реал Сосьедад" по 90 минут в 35 лет. Но в 33 года сказал, что в сборную не могу ездить, потому что мне нужно восстанавливаться между играми.

У Зобнина есть проблемы со здоровьем. Мне его медицинскую карточку показывать? У него спросите», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.