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    Ибрагимович высказался о вызове в сборную Швеции

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    Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал вызов в национальную команду на матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Если я буду чувствовать себя хорошо и меня выберет тренер, я помогу ему, команде и стране сделать всё возможное для победы. Поэтому я думаю, что в моём возрасте вы не можете думать о будущем, вы думаете о настоящем, даже если я и есть прошлое, настоящее и будущее.

    Поражение от "Удинезе"? Я имел честь быть капитаном своей команды, но мы не победили, поэтому результат мог быть лучше, но матч показал, что я могу снова играть в футбол на самом высоком уровне.

    Это важно для меня, потому что я здесь для того, чтобы играть и приносить результаты благодаря своему выступлению. Надеюсь, я смогу продолжать это делать, на данный момент я чувствую, что здоров», — приводит слова Ибрагимовича Reuters.

    Последний раз 41-летний футболист вызывался в сборную Швеции в марте 2022 года. Ибрагимович сыграл за «Милан» 4 матча в нынешнем сезоне и забил один гол.

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