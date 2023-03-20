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    Спаллетти: Мы голодны

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    Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итог матча против «Торино» (4:0).

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Мы голодны. Сегодня, когда я в очередной раз разговаривал с игроками перед матчем, я почувствовал, насколько им не все равно, что они сделаны из чего-то другого, чем те, кто может насытиться успехом.

    Они хотят быть кем-то. Есть неаполитанская поговорка: "Кто голоден, тот не хочет спать". Это подходит к нашей команде», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

    «Наполи» с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, опережая «Интер» на 21 балл. «Торино» с 37 очками опустилось на 11-ю строчку.

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