начнут матч в 23:00 в Лиге 1, 18.03.2023.

Последний матч между собой: Анже — Ланс 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Анже». Коэффициент ставки — 3.00.

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