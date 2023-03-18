«Ланс» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» в нынешнем сезоне борется за 2 место. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке в турнирной таблице.

Отставание от идущего вторым «Марселя» составляет всего 2 очка. Да и проигрывает команда крайне редко: всего 3 коллизии в чемпионате.

Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Ланс» на выезде разобрал на запчасти оборону «Клермона» (0:4).

Все прогнозы на Лигу 1

До того команда еще и сыграла вничью с «Лиллем» (1:1). А вот в полуфинал Кубка Франции «Ланс» не прошел, уступив «Нанту» (2:1).

«Ланс» наверняка постарается добыть три пункта. Тем более, в отличной форме находится Лоис Опенда, соорудивший хет-трик за 4 (!) минуты в минувшем туре.

«Анже»

«Анже» проводит откровенно провальный сезон. Ныне команда находится на последнем 20 месте в таблице Лиги 1.

При этом «Анже» крайне редко побеждает. В 27 сыгранных поединках добыто лишь 2 виктории, и это меньше всех в лиге.

В минувшем туре чемпионата команда вновь потерпела неудачу. Дома «Анже» уступил «Тулузе» со счетом 0:2.

Отметим и крайне сложную ситуацию с надежностью тылов. В 27 матчах пропущено 60 мячей, и это худший показатель в Лиге 1.

И уж наверняка «Анже» постарается дать бой одному из лидеров. Правда, последняя победа над «Лансом» случилась еще более двух лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.29.

На викторию «Анже» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.75.

Хозяева выглядят куда сильнее проблемного оппонента, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча .

Наш прогноз — Фора «Ланса» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.