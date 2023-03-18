«Ланс»
«Ланс» в нынешнем сезоне борется за 2 место. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке в турнирной таблице.
Отставание от идущего вторым «Марселя» составляет всего 2 очка. Да и проигрывает команда крайне редко: всего 3 коллизии в чемпионате.
Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Ланс» на выезде разобрал на запчасти оборону «Клермона» (0:4).
До того команда еще и сыграла вничью с «Лиллем» (1:1). А вот в полуфинал Кубка Франции «Ланс» не прошел, уступив «Нанту» (2:1).
«Ланс» наверняка постарается добыть три пункта. Тем более, в отличной форме находится Лоис Опенда, соорудивший хет-трик за 4 (!) минуты в минувшем туре.
«Анже»
«Анже» проводит откровенно провальный сезон. Ныне команда находится на последнем 20 месте в таблице Лиги 1.
При этом «Анже» крайне редко побеждает. В 27 сыгранных поединках добыто лишь 2 виктории, и это меньше всех в лиге.
В минувшем туре чемпионата команда вновь потерпела неудачу. Дома «Анже» уступил «Тулузе» со счетом 0:2.
Отметим и крайне сложную ситуацию с надежностью тылов. В 27 матчах пропущено 60 мячей, и это худший показатель в Лиге 1.
И уж наверняка «Анже» постарается дать бой одному из лидеров. Правда, последняя победа над «Лансом» случилась еще более двух лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.29.
На викторию «Анже» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.75.
Хозяева выглядят куда сильнее проблемного оппонента, и
Наш прогноз — Фора «Ланса» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.