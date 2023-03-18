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  • 08:04
    • Сборная Италии назвала состав на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Мальтой
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    Сборная Италии назвала состав на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Мальтой

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал состав на матчи отборочного турнира Евро-2024 против Англии и Мальты.

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    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Владимиро Фальконе («Лечче»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»);

    защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»);

    полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»);

    нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»).

    23 марта итальянцы сыграют с Англией, а 26-го встретятся с Мальтой.

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