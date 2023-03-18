Черчесов: У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать

Главный тренер «Ференцвароша»поделился мнением о вингере «Наполи»

«У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать, это талант.

Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу.

Вот, что называется, игрок нашел свой клуб. Возможно, в условном "Милане" Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха.

"Наполи" — шажок для перехода в суперклуб. Например, в "Реал" или Барселону», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в текущем чемпионате Италии.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А после 26 туров.

Напомним, «Наполи» сыграет с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.