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    Черчесов: У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать, это талант.

    Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу.

    Вот, что называется, игрок нашел свой клуб. Возможно, в условном "Милане" Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха.

    "Наполи" — шажок для перехода в суперклуб. Например, в "Реал" или Барселону», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Кварацхелия забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в текущем чемпионате Италии.

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