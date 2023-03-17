Дешам рассматривает Мбаппе на роль капитана сборной Франции

Главный тренер сборной Франциирассказал о кандидатах на получение капитанской повязки. Он рассматривает

«Кто будет капитаном? Есть несколько игроков, которых я рассматриваю. Килиан — один из них. Я должен обсудить это с ним, прежде чем приму своё решение. Это ответственный момент. Быть капитаном — значит накладывать на себя важные обязательства, но сначала я хочу поговорить с игрока, прежде чем принять решение.

Может ли Адриен Рабьо быть капитаном? У него есть определённый опыт, мы хорошо знаем друг друга, он может быть лидером, но я не знаю, действительно ли он хочет быть капитаном в глубине души. Если всё останется так, как есть сейчас, то этого уже будет достаточно.

Разные капитаны на разные матчи? Может быть, но я предпочитаю разделять между капитаном и вице-капитаном, имея чёткий выбор», — приводит слова Дешама RMC Sport.