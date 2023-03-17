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    Дешам рассматривает Мбаппе на роль капитана сборной Франции

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о кандидатах на получение капитанской повязки. Он рассматривает Килиана Мбаппе и Адриена Рабьо.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Кто будет капитаном? Есть несколько игроков, которых я рассматриваю. Килиан — один из них. Я должен обсудить это с ним, прежде чем приму своё решение. Это ответственный момент. Быть капитаном — значит накладывать на себя важные обязательства, но сначала я хочу поговорить с игрока, прежде чем принять решение.

    Может ли Адриен Рабьо быть капитаном? У него есть определённый опыт, мы хорошо знаем друг друга, он может быть лидером, но я не знаю, действительно ли он хочет быть капитаном в глубине души. Если всё останется так, как есть сейчас, то этого уже будет достаточно.

    Разные капитаны на разные матчи? Может быть, но я предпочитаю разделять между капитаном и вице-капитаном, имея чёткий выбор», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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