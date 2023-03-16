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    «Реал» минимально выиграл у «Ливерпуля» и сыграет в 1/4 Лиги чемпионов

    «Реал» — «Ливерпуль»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» принял у себя «Ливерпуль» и смог одержать минимальную победу.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Единственный гол на 79-й минуте встречи забил капитан «галактикос» Карим Бензема, который отметился с передачи Винисиуса Жуниора.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Реал Мадрид — Ливерпуль 1:0
    Гол: 1:0 Карим Бензема (78') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 86'), Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо, Лука Модрич (Даниель Себальос, 82'), Эдуардо Камавинжа, Тони Кроос (Орельен Чуаэми, 84'), Федерико Вальверде, Карим Бензема (Родриго, 82'), Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 84') Ливерпуль: Дарвин Нуньес (Роберто Фирмино, 57'), Диогу Жота (Харви Эллиотт, 57'), Коди Матес Гакпо (Фабиу Карвалью, 90'), Мохамед Салах, Фабиньо, Джеймс Милнер (Алекс Окслейд-Чемберлен, 73'), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 90'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Предупреждения: Jurgen Klopp (73'), Константинос Цимикас (90 + 4')

    Напомним, что в первом матче «Реал» одержал крупную победу со счетом 5:2. Таким образом, общий счет составил 6:2.

    «Галактикос» сыграют в четвертьфинале. Следующий соперник определится позже.

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