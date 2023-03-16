«Наполи» — «Айнтрахт»: счет матча 3:0, обзор голов

разгромилв домашнем матче 1/8 Лиги чемпионов. Счет составил 3:0 в пользу «неаполитанцев».

Огромный вклад в победу сделал Виктор Осимхен, который сделал дубль. По ассисту сделали Джованни Ди Лоренцо и Маттео Политано.

Еще один гол у Петра Зелиньского, который он забил с пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Наполи — Айнтрахт Ф 3:0 Голы: 1:0 Виктор Осимхен (45 + 2'), 2:0 Виктор Осимхен (53'), 3:0 Пётр Зелиньски (пенальти) (64') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Ким Мин Джэ (Жуан Жесус, 66'), Мариу Руй, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски (Тангай Н'Домбеле, 74'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 66'), Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 81'), Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 74') Айнтрахт Ф: Рафаэль Борре, Даити Камада, Марио Гётце, Ансгар Кнауфф (Фарид Алиду, 62'), Джибриль Соу, Себастьян Роде (Кристиян Якич, 74'), Кристофер Ленц (Филипп Макс, 67'), Эван Н'Дика, Тута, Аурелио Бута, Кевин Трапп Предупреждения: Эван Н'Дика (26'), Кристофер Ленц (32'), Марио Гётце (65'), Жуан Жесус (77')

Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «адзурри». Таким образом, «Наполи» выиграл с общим счетом 5:0 и без проблем прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.