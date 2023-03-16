Личка продлил контракт с «Оренбургом»

«Оренбург» договорился о продлении контракта с главным тренером сообщает «Матч ТВ».

Сроки нового соглашения с чешским тренером пока не разглашаются. Предыдущий контракт Лички с клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла третье место в Первой лиге и квалифицировалась в РПЛ через стыковые матчи, в которых обыграла «Уфу».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» провел 19 матчей и набрал 28 очков, располагаясь на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.