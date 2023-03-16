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    Личка продлил контракт с «Оренбургом»

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    «Оренбург» договорился о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой, сообщает «Матч ТВ».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Сроки нового соглашения с чешским тренером пока не разглашаются. Предыдущий контракт Лички с клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года.

    Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла третье место в Первой лиге и квалифицировалась в РПЛ через стыковые матчи, в которых обыграла «Уфу».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» провел 19 матчей и набрал 28 очков, располагаясь на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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