ПСЖ «новый-старый» чемпион Франции?

За 11 туров до окончания сезона «Пари Сен-Жермен» оторвался от конкурентов на приличное расстояние. Ближайшие три тура ПСЖ не грозит потеря трона. Команда Месси, Неймара и Мбаппе в восьми победах от титула чемпиона Франции

Изменения в турнирной таблице

27-й тур Лиги 1 внёс несколько перестановок в турнирной таблице. На третье место во французском чемпионате взобрался «Ланс». «Кроваво-золотые» обошли «Монако», который теперь занимает четвёртое место.

На 11 место в чемпионате Франции поднялась «Тулуза», а вот «Клермону» пришлось слегка отступить и расположиться строчкой ниже.

Календарь и таблица Лиги 1

Над зоной вылета тоже есть одна рокировка. «Брест» пропустил вперёд себя «Страсбург» и оказался на 16 месте. Ниже только группа аутсайдеров.

Превосходство ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» сделал серьёзную заявку на очередную досрочную победу в Лиге 1. В 27 матчах команда набрала 66 очков, а это на десять (!) баллов больше, чем у основного преследователя «Марселя».

В рамках минувшего игрового дня ПСЖ играл в гостях у «Бреста» и одержал победу (2:1). За парижан отличились Карлос Солер и Килиан Мбаппе. Это уже четвёртая победа подряд лидера чемпионата Франции.

Впереди ещё 11 туров, в календарном плане ПСЖ игры с аутсайдерами турнира: «Аяччо», «Осер», «Страсбург». Но будут и серьёзные поединки против «Лиона», «Ренна», «Ниццы» и «Ланса».

Оглядка «Марселя»

О битве за титул чемпиона Франции игрокам «Марселя» на время стоит забыть. Важно, не упустить второе место, любая ошибка «провансальцев» может лишить их этой позиции.

В 27 туре «Марсель» упустил победу в поединке со «Страсбургом» (2:2). Что самое интересное, «олимпийцы» пропустили на 88-й и 89-й минутах. Дублем в составе гостей отметился Жан-Эд Ахолу.

До 76-й минуты встречи «Марсель» вёл в счёте. Мячи забивали Шансель Мбемба-Мангулу и Алексис Санчес, который реализовал пенальти.

Алексис Санчес, игрок «Марселя» globallookpress.com

На данный момент у «Марселя» — 56 очков, в спину команды дышит «Ланс», «кроваво-золотые» выиграли в последнем туре Лиги 1 у «Клермона» (4:0). Лоис Опенда обратил на себя внимание после оформленного хет-трика. А точку в матче поставил Алексис Клод-Морис. Таким образом «Ланс» вышел на третье место с активом в 54 очка.

Место в топ-3 чемпионата упустил «Монако», монегаски не смогли преодолеть сопротивление в лице «Реймса» (0:1). У клуба после этого фиаско теперь не третье, а четвертое место и 51 набранный балл.

Кто в опасности?

Зону вылета открывает «Осер» и его 17 место с 23 набранными очками. Клуб не может выиграть уже второй тур кряду в Лиге 1, была ничья с «Ниццей» (1:1) и с «Ренном» (0:0).

Юсуф Ндайишимие, игрок «Ниццы» globallookpress.com

Дальше в таблице идёт «Аяччо» (18 место и 21 очко), которого с минимальным счётом переиграл «Монпелье» (1:0). «Труа» (19 место и 20 место) расположился строчкой ниже. В 27 туре проиграл «Лорьяну» (0:2).

В непростой ситуации «Анже». У команды последнее место и всего 10 пунктов в таблице. В заключительном туре «Анже» потерпел поражение от «Тулузы» (0:2).

Тур № 28

«Пари Сен-Жермен» следующий матч чемпионата проведёт дома, в воскресенье, 19 марта. В гости к ПСЖ приедет пятый клуб Франции «Ренн».

Идущий на втором месте «Марсель» в воскресенье, 19 марта, отправится в гости к «Реймсу». «Ланс» примет «Анже», эта встреча состоится в субботу, 18 марта.

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Матчи 28 тура французской Лиги 1 пройдут с 17 по 19 марта.