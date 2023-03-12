«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: счет 1:1, обзор голов

«Мальорка» — «Реал Сосьедад» Фото: globallookpress.com
На гол Карлоса Фернандеса хозяева смогли ответить точным ударом Ли Кан Ина.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Реал Сосьедад 1:1
Голы: 0:1 Карлос Фернандес (3'), 1:1 Ли Кан Ин (50') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Джованни Алессандро Апуд, Антонио Райльо, Матия Настасич, Коста Хауме (Амат Ндиайе, 46'), Иньиго Руис де Галарета (Родриго Батталья, 82'), Иддрису Баба, Дани Родригес (Анхель Родригес, 68'), Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 82'), Тино Кадевере (Абдон Пратс, 46') Реал Сосьедад: Микель Оярсабаль (Мохамед-Али Чо, 70'), Карлос Фернандес (Александр Сёрлот, 63'), Микель Мерино, Давид Сильва (Такэфуса Кубо, 81'), Брайс Мендес, Мартин Субименди, Диего Рико Сальгуэро, Хон Пачеко, Робен Ле Норман, Андони Горосабель, Алехандро Ремиро Предупреждения: Дани Родригес (11'), Карлос Фернандес (41'), Джованни Алессандро Апуд (79'), Александр Сёрлот (90 + 6') Удаление: Микель Мерино (90')
Календарь и таблица испанской Примеры
Таким образом, «Реал Сосьедад» после этой игры имеет в своем активе 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Мальорки» теперь 32 пункта и десятая строчка.