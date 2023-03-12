ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Фулхэм» — «Арсенал». Онлайн
  • 18:22
    • ЦСКА разгромил «Крылья Советов»
  • 15:59
    • Дубль Малкома помог «Зениту» переиграть «Химки»
  • 17:27
    • «Металлург» сравнял счет в серии с «Автомобилистом»
    Все новости спорта

    «Мальорка» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

    «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Мальорка
    В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Мальорка» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 1:1.

    «Мальорка» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мальорка» — «Реал Сосьедад»

    На гол Карлоса Фернандеса хозяева смогли ответить точным ударом Ли Кан Ина.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Реал Сосьедад 1:1
    Голы: 0:1 Карлос Фернандес (3'), 1:1 Ли Кан Ин (50') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Джованни Алессандро Апуд, Антонио Райльо, Матия Настасич, Коста Хауме (Амат Ндиайе, 46'), Иньиго Руис де Галарета (Родриго Батталья, 82'), Иддрису Баба, Дани Родригес (Анхель Родригес, 68'), Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 82'), Тино Кадевере (Абдон Пратс, 46') Реал Сосьедад: Микель Оярсабаль (Мохамед-Али Чо, 70'), Карлос Фернандес (Александр Сёрлот, 63'), Микель Мерино, Давид Сильва (Такэфуса Кубо, 81'), Брайс Мендес, Мартин Субименди, Диего Рико Сальгуэро, Хон Пачеко, Робен Ле Норман, Андони Горосабель, Алехандро Ремиро Предупреждения: Дани Родригес (11'), Карлос Фернандес (41'), Джованни Алессандро Апуд (79'), Александр Сёрлот (90 + 6') Удаление: Микель Мерино (90')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Реал Сосьедад» после этой игры имеет в своем активе 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Мальорки» теперь 32 пункта и десятая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА победы не видать!
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «МЮ» отведет душу в игре против «Саутгемптона»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Барселона» угомонит басков
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс 12 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Медведев — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тампа — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Цуренко — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры