ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде»
  • 23:00
    • «Торпедо» в овертайме одолело «Динамо» и вышло вперед в серии
  • 21:47
    • ЦСКА победил «Северсталь» и вышел вперед в серии
  • 19:32
    • «Автомобилист» переиграл «Металлург» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    «Интер» неожиданно уступил «Специи»

    «Специя» — «Интер»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Специя Интер
    «Специя» одержала победу над миланским «Интером» (2:1) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

    «Специя» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Специя» — «Интер»

    На 13-й минуте встречи «Интер» мог открыть счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Специи», но форвард гостей Лаутаро Мартинес не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

    На 55-й минуте «Специя» забила гол и вышла вперед. Полузащитник команды Даниэль Мальдини в касание нанес удар и попал точно в нижний угол ворот — 1:0.

    На 83-й минуте «Интеру» все-таки удалось сравнять счет. Судья назначил второй пенальти в ворота «Специи» и нападающий гостей Ромелу Лукаку уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

    Спустя всего 5 минут «Специя» вновь вышла вперед благодаря пенальти. Арбитр назначил уже третий одиннадцатиметровый в матче. Нападающий хозяев Мбала Н'Зола вывел свою команду вперед, пробив в правый угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Интер 2:1
    Голы: 1:0 Дэниел Мальдини (55'), 1:1 Ромелу Лукаку (пенальти) (83'), 2:1 M'bala Nzola (пенальти) (87') Специя: Бартломей Дронговский, Маттиа Кальдара, Этан Ампаду, Димитриос Николау, Кельвен Амьен-Аду, Шимон Журовский (Олбин Экдаль, 46'), Мехди Бурабья, Кевин Агудело (Виктор Коваленко, 67'), Эммануэль Гьяси (Сальвадор Феррер, 81'), Эльдор Шомуродов (Дэниел Мальдини, 46'), M'bala Nzola Интер: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку, Робин Гозенс (Федерико Димарко, 66'), Генрих Мхитарян (Эдин Джеко, 67'), Марсело Брозович, Николо Барелла (Хакан Чалханоглу, 66'), Маттео Дармиан (Валентин Карбони, 80'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Danilo D`Ambrosio (Дензел Дюмфрис, 66'), Самир Ханданович Предупреждения: Эммануэль Гьяси (6'), Маттиа Кальдара (12'), Димитриос Николау (71')

    После этого матча «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А с 24 очками в активе. «Интер» располагается на 2-й строчке (50 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев продлит победную серию
  • Медведев — Накашима. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • ЦСКА победы не видать!
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Химчане избегут разгрома от «Зенита»
  • «Зенит» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Медведев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Волга
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры