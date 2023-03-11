«Специя» — «Интер»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу над миланским(2:1) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

На 13-й минуте встречи «Интер» мог открыть счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Специи», но форвард гостей Лаутаро Мартинес не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

На 55-й минуте «Специя» забила гол и вышла вперед. Полузащитник команды Даниэль Мальдини в касание нанес удар и попал точно в нижний угол ворот — 1:0.

На 83-й минуте «Интеру» все-таки удалось сравнять счет. Судья назначил второй пенальти в ворота «Специи» и нападающий гостей Ромелу Лукаку уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Спустя всего 5 минут «Специя» вновь вышла вперед благодаря пенальти. Арбитр назначил уже третий одиннадцатиметровый в матче. Нападающий хозяев Мбала Н'Зола вывел свою команду вперед, пробив в правый угол ворот.

Футбол. Италия. Серия А Специя — Интер 2:1 Голы: 1:0 Дэниел Мальдини (55'), 1:1 Ромелу Лукаку (пенальти) (83'), 2:1 M'bala Nzola (пенальти) (87') Специя: Бартломей Дронговский, Маттиа Кальдара, Этан Ампаду, Димитриос Николау, Кельвен Амьен-Аду, Шимон Журовский (Олбин Экдаль, 46'), Мехди Бурабья, Кевин Агудело (Виктор Коваленко, 67'), Эммануэль Гьяси (Сальвадор Феррер, 81'), Эльдор Шомуродов (Дэниел Мальдини, 46'), M'bala Nzola Интер: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку, Робин Гозенс (Федерико Димарко, 66'), Генрих Мхитарян (Эдин Джеко, 67'), Марсело Брозович, Николо Барелла (Хакан Чалханоглу, 66'), Маттео Дармиан (Валентин Карбони, 80'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Danilo D`Ambrosio (Дензел Дюмфрис, 66'), Самир Ханданович Предупреждения: Эммануэль Гьяси (6'), Маттиа Кальдара (12'), Димитриос Николау (71')

После этого матча «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А с 24 очками в активе. «Интер» располагается на 2-й строчке (50 баллов).