АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Борнмуту», «Челси» против «Лестера», «Арсенал» в гостях у «Фулхэма»

Весь тур пройдет за два дня — с 11 по 12 марта.

«Борнмут» — «Ливерпуль» 1:0

В матче 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде потерпел поражение от «Борнмута» со счетом 0:1.

Единственный гол на 28-й минуте матча забил полузащитник «вишен» Филип Биллинг.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Ливерпуль 1:0 Гол: 1:0 Филип Биллинг (28') Борнмут: Нето, Адам Смит (Райан Фредерикс, 80'), Джек Стивенс, Маркос Сенеси, Ллойд Келли, Данго Уаттара, Хефферсон Лерма (Льюис Кук, 81'), Филип Биллинг (Райан Кристи, 70'), Джейдон Энтони (Матиас Винья, 88'), Джо Ротуэлл, Доминик Соланке (Энтойн Семеньо, 88') Ливерпуль: Дарвин Нуньес (Роберто Фирмино, 66'), Коди Матес Гакпо, Мохамед Салах, Стефан Байчетич (Фабиу Карвалью, 88'), Фабиньо (Джордан Хендерсон, 65'), Харви Эллиотт (Диогу Жота, 46'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд (Джеймс Милнер, 65'), Алисон Предупреждения: Филип Биллинг (46'), Джейдон Энтони (51'), Ибраима Конате (75')

«Мерсисайдцы» прервали свою серию из пяти матчей без поражений, состоявшей из четырех побед и ничьи.

«Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 42 очками, «Борнмут» вышел на 16-ю строчку с 24 очками.

«Лестер» — «Челси»

11 марта, 18:00 мск

«Лидс» — «Брайтон»

11 марта, 18:00 мск

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»

11 марта, 18:00 мск

«Эвертон» — «Брентфорд»

11 марта, 18:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

11 марта, 20:30 мск

«Вест Хэм» — «Астон Вилла»

12 марта, 17:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

12 марта, 17:00 мск

«Фулхэм» — «Арсенал»

12 марта, 17:00 мск

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»

12 марта, 19:30 мск