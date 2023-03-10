В «Химках» высказались о возможной отставке Гогниева

Спартак Гогниев Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что у Гогниева случился конфликт с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
«Никаких конфликтов и инцидентов не было. Всё в рабочем режиме. Команда тренируется и готовится к выезду в Санкт-Петербург. Всё в соответствии с графиком и никаких проблем нет.
Я не знаю, откуда вы всё это берете, кто вам это рассказывает. Никаких связей с отставкой главного тренера, конечно, быть не может», — приводит слова Оленева «Чемпионата».
«Химки» занимают предпоследнее место в таблице РПЛ после 18 туров.