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    В «Химках» высказались о возможной отставке Гогниева

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    Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о том, что клуб может уволить главного тренера Спартака Гогниева из-за конфликта с футболистами.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    Ранее сообщалось, что у Гогниева случился конфликт с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

    «Никаких конфликтов и инцидентов не было. Всё в рабочем режиме. Команда тренируется и готовится к выезду в Санкт-Петербург. Всё в соответствии с графиком и никаких проблем нет.

  • «Выяснили организационные моменты». Гулиев высказался о конфликте с Гогниевым
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    • Я не знаю, откуда вы всё это берете, кто вам это рассказывает. Никаких связей с отставкой главного тренера, конечно, быть не может», — приводит слова Оленева «Чемпионата».

    «Химки» занимают предпоследнее место в таблице РПЛ после 18 туров.

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