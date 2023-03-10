СМИ: У Гогниева серьезный конфликт с игроками «Химок»

У главного тренера «Химок»случился серьезный конфликт с игроками команды сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел 9 марта во время тренировки. Гогниев был недоволен тем, что Гулиев и Тихий слишком медленно выполняют упражения.

«Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны.

Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что он не нашел в себе моральных сил проводить ее.

Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее.

В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности "Химок" он не перерос в драку», — сказал источник издания.

«Химки» занимают предпоследнее место в таблице РПЛ после 18 туров.