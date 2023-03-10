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    Гаджиев: Хотелось бы, чтобы Дзюба сохранил свою голевую феерию

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил игру нападающего Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив».

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Хотелось бы, чтобы Артём Дзюба сохранил голевую феерию, потому что это будет интересно болельщикам. Когда форварды устанавливают рекорды — это всегда вызывает хорошие эмоции.

    История свидетельствует, что такого, как правило, не бывает. Наоборот, после таких серий в ближайших играх наступает пауза. Тем более что они играют в Грозном.

    Как мне кажется, никто не ожидал, что Артём Дзюба так ворвётся в РПЛ. У него за всю карьеру подобных серий было не так уж много.

    Нельзя говорить, что это случайность, потому что Артём — хороший форвард. Также не стоит думать, что это закономерность», — сказал Гаджиев Чемпионату.

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