Гаджиев: Хотелось бы, чтобы Дзюба сохранил свою голевую феерию

Президент махачкалинскогооценил игру нападающегопосле перехода в

«Хотелось бы, чтобы Артём Дзюба сохранил голевую феерию, потому что это будет интересно болельщикам. Когда форварды устанавливают рекорды — это всегда вызывает хорошие эмоции.

История свидетельствует, что такого, как правило, не бывает. Наоборот, после таких серий в ближайших играх наступает пауза. Тем более что они играют в Грозном.

Как мне кажется, никто не ожидал, что Артём Дзюба так ворвётся в РПЛ. У него за всю карьеру подобных серий было не так уж много.

Нельзя говорить, что это случайность, потому что Артём — хороший форвард. Также не стоит думать, что это закономерность», — сказал Гаджиев Чемпионату.

Дзюба сыграл первый матч за «Локомотив» в матче РПЛ с «Ростовой». В той встрече нападающий отличился тремя забитыми голами.