Асенсио может продолжить карьеру в «Барселоне»

Полузащитникможет перейти в. Об этом сообщает Sport.es.

Действующий контракт футболиста с мадридским клубом заканчивается летом 2023 года.

Стало известно, что «Реал» может не продлить контракт с Асенсио. В игре чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0) тренер Карло Анчелотти отправил игрока разминаться. Асенсио разминался более 30 минут, однако так и не был выпущен на поле, что вызвало недовольство игрока.

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «сливочных». Сам Асенсио готов рассмотреть предложение каталонского клуба.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за «Реал», забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.