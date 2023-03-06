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    Асенсио может продолжить карьеру в «Барселоне»

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    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

    Марко Асенсио
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    Марко Асенсио

    Действующий контракт футболиста с мадридским клубом заканчивается летом 2023 года.

    Стало известно, что «Реал» может не продлить контракт с Асенсио. В игре чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0) тренер Карло Анчелотти отправил игрока разминаться. Асенсио разминался более 30 минут, однако так и не был выпущен на поле, что вызвало недовольство игрока.

    Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «сливочных». Сам Асенсио готов рассмотреть предложение каталонского клуба.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за «Реал», забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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