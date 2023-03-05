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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция 26-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед»

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    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах
    В 19:30 по московскому времени на стадионе «Энфилд» прозвучит стартовый свисток матча, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы на данный момент занимают 6-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 24-х матчах. На счету «Ливерпуля» 11 побед, 6 ничьих и 7 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных голов команды составляет 40:28.

    «Ливерпуль» не пропускает в АПЛ на протяжении четырех матчей подряд. Беспроигрышная серия «красных» началась с мерсисайдского дерби 13 февраля, в котором подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счетом 2:0. Далее «Ливерпуль» во второй раз в сезоне обыграл «Ньюкасл» (2:0), споткнулся о «Кристал Пэлас» (0:0), а в крайнем туре оказался сильнее «Вулверхэмптона» (2:0).

    «Манчестер Юнайтед»

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    Подопечные Эрика тен Хага после 24-х сыгранных туров расположились на третьем месте, набрав 49 очков. На счету «Манчестер Юнайтед» 15 побед, 4 ничьих и 5 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 41:28.

    Беспроигрышная серия манкунианцев в АПЛ насчитывает четыре матча. За этот период «красные дьяволы» дважды сыграли с «Лидсом» (2:2 и 2:0), одержали победу над «Кристал Пэлас» (2:1), а в крайнем туре разгромили «Лестер» (3:0).

    Три последних матча «Манчестер Юнайтед» провел в кубковых турнирах, в которых одержал три победы. Подопечные Эрика тен Хага вышли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв в ответном матче «Барселону» (2:1), завоевали Кубок английской Лиги в финальной встрече против «Ньюкасла» (2:0) и пробились в 1/4 финала Кубка Англии, выбив из турнира «Вест Хэм» (3:1).

    Личные встречи

    В первом круге на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» одержал победу над своим соперником со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Ливерпуля» 5 побед, манкунианцы выиграли 2 встречи и еще трижды команды разделили очки.

    Прямая речь

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

    — «В последние несколько лет мы неплохо играли против них. Мы знаем, что "Юнайтед" проводит сезон гораздо лучше, чем мы, но к предстоящей игре это не имеет отношения. Они выиграли Кубок лиги, и это чудесное ощущение, но потом ты осознаешь, что времени на празднование нет. "МЮ" превратился в машину по достижению результата. Они по-прежнему ведут борьбу за победу в АПЛ.

    Это сильный соперник, но мы знаем, что в футболе возможно все. Мы просто должны подготовиться на 100% и удостовериться в том, что хотим победить сильнее, чем парни из другой команды».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.96.

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