«Эльче» неожиданно обыграл «Мальорку»

Единственным голом в поединке отметился Лукас Бойе с передачи Жерара Гумбо.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Эльче 0:1
Голы: 0:1 Лукас Бое (89'), 1:1 (90 + 7') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Райльо, Копете, Коста Хауме (Людвиг Аугустинсон, 83'), Тино Кадевере (Абдон Пратс, 59'), Дани Родригес (Амат Ндиайе, 83'), Иньиго Руис де Галарета, Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 85'), Ведат Мурики Эльче: Лукас Бое, Фидель, Ранди Нтекья (Эсекьель Понсе, 60'), Карлос Клерк, Херард Гумбау, Омар Маскарель, Хонатан Кармона, Педро Бигас, Гонсало Верду (Диего Гонсалес, 74'), Элибельтон Паласиос, Эдгар Бадия Предупреждения: Ранди Нтекья (11'), Хосе Кармона (39'), Антонио Раильо (49'), Хосе Копете (65'), Лукас Бое (65'), Ведат Мурики (77')
Несмотря на победу, «Эльче» продолжает идти на последнем месте в турнирной таблице. В активе команды 12 очков. У «Мальорки» остался 31 пункт и десятая строчка.