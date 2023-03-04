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    Блэкпул — Бёрнли: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.03.2023 в 18:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Блэкпул — Бёрнли

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Блэкпул Бернли
    Блэкпул и Бёрнли начнут матч в 18:00 в английском Чемпионшипе, 04.03.2023.

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    Последний матч между собой: Бёрнли — Блэкпул 3:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Блэкпул»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Блэкпул — Бёрнли.

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