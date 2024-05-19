«Ростов» — «Балтика»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Голенков, Роналдо.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Энрикес, Фернандес.

Матч между этими командами состоится сегодня, 19-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 28-и туров в РПЛ «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции (26 баллов).