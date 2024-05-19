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    • «Урал» и «Оренбург» поделили очки в результативном матче РПЛ
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    «Урал» и «Оренбург» поделили очки в результативном матче РПЛ

    «Урал» — «Оренбург»: счет матча 3:3, обзор голов

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    «Урал» сыграл вничью с «Оренбургом» (3:3) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

    «Урал»
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    «Урал»

    В составе екатеринбургской команды дублем отметился защитник Силвие Бегич, который забил свои голы на 44-й и 60-й минутах встречи. Еще один гол на свой счет записал Гильерме Шеттине на 78-й минуте.

    У «Оренбурга» голы забили Дмитрий Воробьёв на 3-й минуте, Мохаммад Горбани на 50-й минуте и Матиас Перес на 58-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Оренбург 3:3
    Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (3'), 1:1 Силвие Бегич (44'), 1:2 Ghorbani M. (50'), 1:3 Матиас Перес (58'), 2:3 Силвие Бегич (60'), 3:3 Гильерме Шеттине (78'), : (90+4') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Эмерсон, Итало, Даниэль Мишкич, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Игорь Дмитриев, Алексей Каштанов Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Иван Башич, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M. Предупреждения: Арсен Адамов (89'), Гильерме Шеттине (89'), Силвие Бегич (90+7'), Николай Сысуев (90+7')

    После этого матча «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. «Оренбург» — на 11-й позиции с тем же количеством баллов.

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