Защитник «ПСЖ» Хакими обвинен в изнасиловании

Защитник «Пари Сен-Жермен»обвинен в изнасиловании, сообщает AFP.

Марокканскому футболисту предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки.

По итогам допроса, который состоялся в четверг, судья предъявил Хакими обвинения и поместил под судебный надзор.

Об обвинениях в адрес Хакими стало известно в конце февраля. В полицию Парижа обратилась девушка, которая утверждает, что пострадала от насилия со стороны игрока.

Ранее адвокат Хакими назвала ложными обвинения игрока в изнасиловании. Кроме того, по данным СМИ, жена Ашрафа инициировала развод с футболистом, но это не связано с обвинениями в адрес марокканца.