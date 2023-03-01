Осинькин: Мы прошли дальше, есть элемент везения

Игорь Осинькин Фото: «Крылья Советов»
«Не все хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надежности, который нужен. Теряли много простых мячей, хотя соперник давал возможности для контратак. Нам нужно было сыграть лучше.
В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения. В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь. Но даже в этой игре мы создали несколько качественных моментов», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».
«Крылья Советов» прошли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. Там же «Спартак», ЦСКА и «Урал».