Осинькин: Мы прошли дальше, есть элемент везения

Главный тренер «Крыльев Советов»признал, что его команде немного повезло в ответном матче Кубка России с «Динамо» (1:1). Первая игра завершилась победой самарцев со счетом 2:1.

«Не все хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надежности, который нужен. Теряли много простых мячей, хотя соперник давал возможности для контратак. Нам нужно было сыграть лучше.

В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения. В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь. Но даже в этой игре мы создали несколько качественных моментов», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Крылья Советов» прошли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. Там же «Спартак», ЦСКА и «Урал».