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    Осинькин: Мы прошли дальше, есть элемент везения

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Крылья Советов
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признал, что его команде немного повезло в ответном матче Кубка России с «Динамо» (1:1). Первая игра завершилась победой самарцев со счетом 2:1.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Не все хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надежности, который нужен. Теряли много простых мячей, хотя соперник давал возможности для контратак. Нам нужно было сыграть лучше.

    В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения. В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь. Но даже в этой игре мы создали несколько качественных моментов», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    «Крылья Советов» прошли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. Там же «Спартак», ЦСКА и «Урал».

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