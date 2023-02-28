начнут матч в 22:30 в кубке Англии по футболу, 28.02.2023.

Последний матч между собой: Лестер — Блэкберн Роверс 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Блэкберн Роверс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Блэкберн Роверс»).

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