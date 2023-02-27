ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани КарвахальКарвахаль — настоящий «зверь» «Реала»
  • 22:03
    • «Спартак» победил «Локо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России
  • 18:58
    • «Урал» вырвал победу у «Ростова» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • 20:53
    • Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Лацио — Сампдория: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.02.2023 в 22:45 начнется матч в итальянской Серии А Лацио — Сампдория

    Футбол Серия A Лацио Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Лацио и Сампдория начнут матч в 22:45 в итальянской Серии А, 27.02.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Сампдория — Лацио 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Сампдория». Коэффициент ставки — 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лацио — Сампдория.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лацио» обязан побеждать в таких матчах
  • «Лацио» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Вильярреал» прервет серию поражений в матче с «Хетафе»
  • «Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Кто выиграет в туринском дерби?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кресси — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры