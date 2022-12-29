Геркус: «Торпедо» не планирует увольнять Талалаева

Президент «Торпедо»признался, что клуб не планирует искать замену главному тренеру команды

«Человек, который только пришел, должен адаптироваться к команде и адаптировать ее. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу, надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой.

Верю, что у нас получится дать бой, догнать и перегнать два впереди идущих клуба (»Химки« и "Локомотив" — прим.). Вот какая у нас задача — опередить две команды», — приводит слова Геркуса ТАСС.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

Напомним, Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре.