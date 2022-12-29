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    Геркус: «Торпедо» не планирует увольнять Талалаева

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    Президент «Торпедо» Илья Геркус признался, что клуб не планирует искать замену главному тренеру команды Андрею Талалаеву.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Человек, который только пришел, должен адаптироваться к команде и адаптировать ее. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу, надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой.

    Верю, что у нас получится дать бой, догнать и перегнать два впереди идущих клуба (»Химки« и "Локомотив" — прим.). Вот какая у нас задача — опередить две команды», — приводит слова Геркуса ТАСС.

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    Напомним, Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре.

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