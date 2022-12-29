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    Еврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии»

    Девять причин, по которым мы с нетерпением ждем возобновления европейского футбола

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    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии» Роберт ЛевандовскийНеожиданный вывод. «Барселоне» будет лучше без Левандовского Камила ВалиеваИтоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой?
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    Килиан Мбаппе и Лионель Месси
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    Килиан Мбаппе и Лионель Месси
    Французская Лига 1 и испанская Ла Лига — первые континентальные топ-чемпионаты, возобновляющие работу после перерыва на чемпионат мира.
    В сезоне 2022–2023 годов времени на восстановление после чемпионата мира будет мало. Менее чем через две недели после финала турнира в Катаре клубный футбол уже маячит на горизонте по всей Европе, и Лига 1 и Ла Лига возобновятся еще до Нового года.

    Вскоре за ними последуют итальянская Серия А и Бундеслига, а в феврале возобновится Лига чемпионов, и после перерыва на чемпионат мира, мы получим что-то вроде спринтерской гонки до самого конца сезона по всему континенту.

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    • Почти в каждой топовой лиге есть вполне живая борьба за титул, в то время как еще предстоит выяснить, кто завоюет места в еврокубках на следующий сезон.

    Чемпионат мира также принес нам несколько прорывов для игроков, которых мы теперь очень хотим увидеть в своих клубах, в то время как признанные суперзвезды либо надеются развить свой успех в домашних первенствах, либо восстановиться после неудачи мундиаля в Катаре.

    Goal рассказывает, чего мы больше всего ждем от возвращения футбола в Европу...

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    Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар снова вместе

    Слухи о внутренних раздорах в стане «Пари Сен-Жермен» разошлись слишком широко в течение последних 18 месяцев.

    Хотя трио Неймар-Месси-Мбаппе, несомненно, выглядит фантастически, слухи о трансферах, разногласия по контракту и закулисные проблемы доминируют в заголовках.

    И трудно представить, что после финала чемпионата мира станет легче.

    Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси

    Хотя Неймар смог отойти от разочарования из-за вылета Бразилии в четвертьфинале и поздравить Месси с победой Аргентины над Францией, публичное общение между семикратным обладателем «Золотого мяча» и Мбаппе было в лучшем случае кратким.

    Вместо этого снова начали циркулировать слухи об уходе Мбаппе в новый клуб, в то время как просьба Месси привезти и продемонстрировать трофей чемпионата мира на «Парк-де-Пренс», как сообщается, не получила должного одобрения.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В 2023 году для ПСЖ могут наступить неспокойные времена, и мы уже приготовили попкорн, чтобы наблюдать, как все это будет разворачиваться.

    «Барселона» против «Реала» в чемпионской гонке Ла Лиги

    Хотя большая часть сезона «Барселоны» была определена их вылетом из Лиги чемпионов на групповом этапе, Хави и его игрокам до сих пор удавалось спокойно вести вполне солидную кампанию в Ла лиге.

    Они удерживают скромное двухочковое преимущество над главным соперником «Реалом» в верхней части таблицы и проиграли только в чемпионате Испании лишь раз, причем это поражение произошло на «Сантьяго Бернабеу».

    «Реал» — «Барселона»

    Таким образом, «Реал» все еще находится в борьбе за титул, и с Карло Анчелотти у руля, ничего нельзя исключать.

    Скорее всего, все решится в следующем Класико, запланированном на 19 марта. Тот, кто выиграет его, скорее всего, займет поул-позицию перед финишной прямой.

    Мастера зрелищного футбола: «Наполи» возвращается!

    Не потерпев ни одного поражения в 15 турах и с преимуществом в восемь очков на вершине таблицы Серии А трудно представить, что «Наполи» потеряет импульс в чемпионате Италии. Но как далеко они могут зайти в Лиге чемпионов?

    Их выступления в Европе в этом сезоне были потрясающими: команда Лучано Спаллетти выиграла пять из шести игр, в том числе разгромила «Аякс» со счетом 6:1 в Амстердаме.

    Хвича Кварацхелия

    Несмотря на качественных игроков на всем поле, новичок Хвича Кварацхелия был звездой команды. Известный среди местных болельщиков как «Кварадонна», за грузином было приятно наблюдать с тех пор, как он прибыл в команду летом.

    Если предположить, что «Наполи» удержит ключевых игроков своей команды в течение январского трансферного окна, для успехов «партенопейцев» нет предела.

    Взлет Джамала Мусиалы

    Чемпионат мира для сборной Германии выдался таким, что они захотят поскорее забыть о турнире. Оконфуженная Японией и выбывшая на групповом этапе, команда Ханси Флика не оправдала ожиданий.

    И все же среди всего негатива блистал юный Джамал Мусиала. Один из выдающихся полузащитников турнира, которому всего 19 лет, он уже является ключевым игроком как для клуба, так и для сборной, хотя ему еще предстоит пройти долгий путь.

    Джамал Мусиала

    Он возвращается в нестабильный стан мюнхенской «Баварии», который был выведен из равновесия травмами Садио Мане, Мануэля Нойера и Люки Эрнандеса, и поэтому им понадобятся все качества Мусиалы, чтобы они как оставаться на вершине таблицы Бундеслиги, так ии продвигались в Лиге чемпионов.

    Мусиала, как правило, успешно действует независимо от ситуации, поэтому нам не терпится увидеть, как экс-юниор «Челси» продолжит прогрессировать в течение следующих нескольких месяцев.

    Звезды ЧМ-2022 из «Бенфики» продолжают взвинчивать ценники

    Возможно, вы не слышали о них перед турниром, но это не значит, что Гонсалу Рамуш из сборной Португалии и Энцо Фернандес из сборной Аргентины не играли в футбол до чемпионата мира.

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    • Рамуш находится в разгаре своего лучшего сезона, забив девять голов в 11 матчах за ведущую в португальской Примейре «Бенфику».

    Тем временем Фернандес был диспечером в полузащиты португальской команды и впечатлил, когда впервые попробовал футбол Лиги чемпионов после своего летнего перехода из «Ривер Плейт».

    Но после выдающихся выступлений обоих в Катаре мир будет гораздо более внимательно следить за их клубом.

    Гонсалу Рамуш

    Оба уже были связаны слухами с многомиллионными трансферами прочь с «Эстадио да Луш», но маловероятно, что «Бенфика» позволит кому-либо из них уйти в январе.

    Вместо этого нам не терпится продолжить следить за прогрессом Рамуша и Фернандеса, и мы рады будем увидеть, что они смогут сделать, когда Лига чемпионов вернется, поскольку их ждет столкновение в 1/8 финала с «Брюгге».

    «Бавария» вот-вот потеряет свое доминирование в Бундеслиге?

    Ситуация для мюнхенской «Баварии» внезапно стала выглядеть немного непростой.

    С длинным списком травм и обычно стойкими бойцами, такими как Леон Горецка, Джошуа Киммих и Томас Мюллер, вернувшимися после трудного чемпионата мира, команда Юлиана Нагельсмана уязвима, даже учитывая их преимущество в четыре очка в верхней части таблицы Бундеслиги.

    «Бавария»

    Так кто же может их догнать? «Фрайбург», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт Франкфурт» и «Унион Берлин» находятся в пределах семи очков от лидеров, а «Боруссия» Дортмунд находится сразу за этой группой.

    Все четверо ближайших соперников «Баварии» должны были хорошо отдохнуть, и только несколько их игроков играли в Катаре в последний месяц.

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    • Находящемуся в форме «Лейпцигу» придется пережить потерю звездного игрока Кристофера Нкунку из-за травмы колена, но поздний рывок со стороны команды Марко Розе все еще возможен.

    Шансы невелики, но в этом году «Баварию» вполне можно переиграть.

    Моуринью в центре гонки шести лучших команд Серии А

    В то время как «Наполи», похоже, гарантировал себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поскольку они стремятся завоевать первое скудетто с 1990 года, борьба за место в топ-4 Серии А накаляется.

    Шесть команд борются за три оставшихся места, третье и седьмое место разделяет всего четыре очка. Примечательно, что «Рома» Жозе Моуринью все еще в борьбе.

    Жозе Моуринью

    В настоящее время они седьмые, у них впереди решающие матчи с «Миланом» и «Наполи», и «Особенный» чувствует, что он может вернуть свою команду на вершину чартов европейского футбола.

    То есть, если он останется тренером «Ромы» — слухи, связывающие Моуринью с работой в сборной Португалии распространяются.

    Битва за Джуда Беллингема

    Всем известно, что Беллингем покинет «Боруссию» Дортмунд этим летом. Интерес к его будущему месту трудоустройства был ощутим перед чемпионатом мира, а после серии выдающихся выступлений за сборную Англии внимание общественности только возросло.

    Каждый день появляются новые слухи о его потенциальном предназначении.

    Джуд Беллингем

    Несколько недель назад казалось, что Беллингем собирается подписать контракт с «Ливерпулем», в основном из-за того, что его родители, как сообщается, предпочитают, чтобы их сын играл в Мерсисайде.

    Но «Реал» всегда был одним из претендентов, и в начале декабря к делу подключился «ПСЖ», а президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи признал, что «все» хотят подписать полузащитника.

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    • Независимо от того, где окажется Беллингем, следующие несколько месяцев должны стать захватывающим завершением одной из самых увлекательных трансферных саг за последнее время.

    Попытка «Севильи» избежать шокирующего вылета из Примеры

    В этом сезоне у «Севильи» все пошло не так. Они были вылетели на групповом этапе Лиги чемпионов и рухнули в подвал таблицы Ла Лиги.

    Главный тренер Хулен Лопетеги был быстро уволен, и его заменил Хорхе Сампаоли. И хотя Сампаоли привнес некоторую стабильность в результаты, «Севилья» все еще находится в зоне вылета.

    Хорхе Сампаоли

    Есть надежда, что герои сборной Марокко Юссеф Эн-Несири и Яссин Буну смогут поднять команду после их выдающихся выступлений в Катаре, но далеко не гарантируется, что вратарь останется в клубе даже после января.

    Трудно представить себе падение «Севильи», но неизвестно, насколько они будут в безопасности от вылета последние недели сезона.

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