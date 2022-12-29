Еврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии»

Французская Лига 1 и испанская Ла Лига — первые континентальные топ-чемпионаты, возобновляющие работу после перерыва на чемпионат мира.

В сезоне 2022–2023 годов времени на восстановление после чемпионата мира будет мало. Менее чем через две недели после финала турнира в Катаре клубный футбол уже маячит на горизонте по всей Европе, и Лига 1 и Ла Лига возобновятся еще до Нового года.

Вскоре за ними последуют итальянская Серия А и Бундеслига, а в феврале возобновится Лига чемпионов, и после перерыва на чемпионат мира, мы получим что-то вроде спринтерской гонки до самого конца сезона по всему континенту.

Почти в каждой топовой лиге есть вполне живая борьба за титул, в то время как еще предстоит выяснить, кто завоюет места в еврокубках на следующий сезон.

Чемпионат мира также принес нам несколько прорывов для игроков, которых мы теперь очень хотим увидеть в своих клубах, в то время как признанные суперзвезды либо надеются развить свой успех в домашних первенствах, либо восстановиться после неудачи мундиаля в Катаре.

Goal рассказывает, чего мы больше всего ждем от возвращения футбола в Европу...

Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар снова вместе

Слухи о внутренних раздорах в стане «Пари Сен-Жермен» разошлись слишком широко в течение последних 18 месяцев.

Хотя трио Неймар-Месси-Мбаппе, несомненно, выглядит фантастически, слухи о трансферах, разногласия по контракту и закулисные проблемы доминируют в заголовках.

И трудно представить, что после финала чемпионата мира станет легче.

Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

Хотя Неймар смог отойти от разочарования из-за вылета Бразилии в четвертьфинале и поздравить Месси с победой Аргентины над Францией, публичное общение между семикратным обладателем «Золотого мяча» и Мбаппе было в лучшем случае кратким.

Вместо этого снова начали циркулировать слухи об уходе Мбаппе в новый клуб, в то время как просьба Месси привезти и продемонстрировать трофей чемпионата мира на «Парк-де-Пренс», как сообщается, не получила должного одобрения.

Календарь и таблица Лиги 1

В 2023 году для ПСЖ могут наступить неспокойные времена, и мы уже приготовили попкорн, чтобы наблюдать, как все это будет разворачиваться.

«Барселона» против «Реала» в чемпионской гонке Ла Лиги

Хотя большая часть сезона «Барселоны» была определена их вылетом из Лиги чемпионов на групповом этапе, Хави и его игрокам до сих пор удавалось спокойно вести вполне солидную кампанию в Ла лиге.

Они удерживают скромное двухочковое преимущество над главным соперником «Реалом» в верхней части таблицы и проиграли только в чемпионате Испании лишь раз, причем это поражение произошло на «Сантьяго Бернабеу».

Таким образом, «Реал» все еще находится в борьбе за титул, и с Карло Анчелотти у руля, ничего нельзя исключать.

Скорее всего, все решится в следующем Класико, запланированном на 19 марта. Тот, кто выиграет его, скорее всего, займет поул-позицию перед финишной прямой.

Мастера зрелищного футбола: «Наполи» возвращается!

Не потерпев ни одного поражения в 15 турах и с преимуществом в восемь очков на вершине таблицы Серии А трудно представить, что «Наполи» потеряет импульс в чемпионате Италии. Но как далеко они могут зайти в Лиге чемпионов?

Их выступления в Европе в этом сезоне были потрясающими: команда Лучано Спаллетти выиграла пять из шести игр, в том числе разгромила «Аякс» со счетом 6:1 в Амстердаме.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Несмотря на качественных игроков на всем поле, новичок Хвича Кварацхелия был звездой команды. Известный среди местных болельщиков как «Кварадонна», за грузином было приятно наблюдать с тех пор, как он прибыл в команду летом.

Если предположить, что «Наполи» удержит ключевых игроков своей команды в течение январского трансферного окна, для успехов «партенопейцев» нет предела.

Взлет Джамала Мусиалы

Чемпионат мира для сборной Германии выдался таким, что они захотят поскорее забыть о турнире. Оконфуженная Японией и выбывшая на групповом этапе, команда Ханси Флика не оправдала ожиданий.

И все же среди всего негатива блистал юный Джамал Мусиала. Один из выдающихся полузащитников турнира, которому всего 19 лет, он уже является ключевым игроком как для клуба, так и для сборной, хотя ему еще предстоит пройти долгий путь.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Он возвращается в нестабильный стан мюнхенской «Баварии», который был выведен из равновесия травмами Садио Мане, Мануэля Нойера и Люки Эрнандеса, и поэтому им понадобятся все качества Мусиалы, чтобы они как оставаться на вершине таблицы Бундеслиги, так ии продвигались в Лиге чемпионов.

Мусиала, как правило, успешно действует независимо от ситуации, поэтому нам не терпится увидеть, как экс-юниор «Челси» продолжит прогрессировать в течение следующих нескольких месяцев.

Звезды ЧМ-2022 из «Бенфики» продолжают взвинчивать ценники

Возможно, вы не слышали о них перед турниром, но это не значит, что Гонсалу Рамуш из сборной Португалии и Энцо Фернандес из сборной Аргентины не играли в футбол до чемпионата мира.

Рамуш находится в разгаре своего лучшего сезона, забив девять голов в 11 матчах за ведущую в португальской Примейре «Бенфику».

Тем временем Фернандес был диспечером в полузащиты португальской команды и впечатлил, когда впервые попробовал футбол Лиги чемпионов после своего летнего перехода из «Ривер Плейт».

Но после выдающихся выступлений обоих в Катаре мир будет гораздо более внимательно следить за их клубом.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Оба уже были связаны слухами с многомиллионными трансферами прочь с «Эстадио да Луш», но маловероятно, что «Бенфика» позволит кому-либо из них уйти в январе.

Вместо этого нам не терпится продолжить следить за прогрессом Рамуша и Фернандеса, и мы рады будем увидеть, что они смогут сделать, когда Лига чемпионов вернется, поскольку их ждет столкновение в 1/8 финала с «Брюгге».

«Бавария» вот-вот потеряет свое доминирование в Бундеслиге?

Ситуация для мюнхенской «Баварии» внезапно стала выглядеть немного непростой.

С длинным списком травм и обычно стойкими бойцами, такими как Леон Горецка, Джошуа Киммих и Томас Мюллер, вернувшимися после трудного чемпионата мира, команда Юлиана Нагельсмана уязвима, даже учитывая их преимущество в четыре очка в верхней части таблицы Бундеслиги.

Так кто же может их догнать? «Фрайбург», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт Франкфурт» и «Унион Берлин» находятся в пределах семи очков от лидеров, а «Боруссия» Дортмунд находится сразу за этой группой.

Все четверо ближайших соперников «Баварии» должны были хорошо отдохнуть, и только несколько их игроков играли в Катаре в последний месяц.

Находящемуся в форме «Лейпцигу» придется пережить потерю звездного игрока Кристофера Нкунку из-за травмы колена, но поздний рывок со стороны команды Марко Розе все еще возможен.

Шансы невелики, но в этом году «Баварию» вполне можно переиграть.

Моуринью в центре гонки шести лучших команд Серии А

В то время как «Наполи», похоже, гарантировал себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поскольку они стремятся завоевать первое скудетто с 1990 года, борьба за место в топ-4 Серии А накаляется.

Шесть команд борются за три оставшихся места, третье и седьмое место разделяет всего четыре очка. Примечательно, что «Рома» Жозе Моуринью все еще в борьбе.

Жозе Моуринью globallookpress.com

В настоящее время они седьмые, у них впереди решающие матчи с «Миланом» и «Наполи», и «Особенный» чувствует, что он может вернуть свою команду на вершину чартов европейского футбола.

То есть, если он останется тренером «Ромы» — слухи, связывающие Моуринью с работой в сборной Португалии распространяются.

Битва за Джуда Беллингема

Всем известно, что Беллингем покинет «Боруссию» Дортмунд этим летом. Интерес к его будущему месту трудоустройства был ощутим перед чемпионатом мира, а после серии выдающихся выступлений за сборную Англии внимание общественности только возросло.

Каждый день появляются новые слухи о его потенциальном предназначении.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Несколько недель назад казалось, что Беллингем собирается подписать контракт с «Ливерпулем», в основном из-за того, что его родители, как сообщается, предпочитают, чтобы их сын играл в Мерсисайде.

Но «Реал» всегда был одним из претендентов, и в начале декабря к делу подключился «ПСЖ», а президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи признал, что «все» хотят подписать полузащитника.

Независимо от того, где окажется Беллингем, следующие несколько месяцев должны стать захватывающим завершением одной из самых увлекательных трансферных саг за последнее время.

Попытка «Севильи» избежать шокирующего вылета из Примеры

В этом сезоне у «Севильи» все пошло не так. Они были вылетели на групповом этапе Лиги чемпионов и рухнули в подвал таблицы Ла Лиги.

Главный тренер Хулен Лопетеги был быстро уволен, и его заменил Хорхе Сампаоли. И хотя Сампаоли привнес некоторую стабильность в результаты, «Севилья» все еще находится в зоне вылета.

Хорхе Сампаоли globallookpress.com

Есть надежда, что герои сборной Марокко Юссеф Эн-Несири и Яссин Буну смогут поднять команду после их выдающихся выступлений в Катаре, но далеко не гарантируется, что вратарь останется в клубе даже после января.

Трудно представить себе падение «Севильи», но неизвестно, насколько они будут в безопасности от вылета последние недели сезона.