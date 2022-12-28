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    Труа — Нант. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.12.2022 в 17:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Труа — Нант

    Футбол Лига 1 Труа Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Труа и Нант начнут матч в 17:00 в чемпионате Франции по футболу, 28.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Труа» — «Нант» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Труа» — «Нант» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Труа»).

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