Тренер «Крыльев Советов»: Поддержу переход в Азию, но с оговорками

Главный тренер «Крыльев Советов»высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Будем ли ездить на азиатские кубки? Наверное, да (улыбается).

В этом вопросе есть три составляющих: политическая, финансовая и спортивная. Я могу только по последнему говорить аргументировано, но даже ее нужно разбить на два аспекта. Есть сборная команды страны и клубные задачи. Они по‑разному ложатся на это решение.

Всегда жалко футболистов, которые могут играть в сборной. Для них это точка, к которой они стремились. Например, на последнюю Олимпиаду не допустили спортсменов, которые посвятили этому всю жизнь. В какой‑то мере их всего лишили. С этой точки зрения переход — правильное решение.

Но в случае с чемпионатом мира, если мы попадем на него, сложно будет искать решения, которые нас бы устраивали. Тем более он будет в странах, где будет трудно навязывать свои политические моменты.

Скажу банальную вещь: спортсменам лучше играть, чем не играть. Помните, на Олимпиаду‑1984 нас тоже не допустили, мы сделали свой альтернативный турнир. Да, ниже качеством, но высокий уровень был и там, достижения на нем высоко ценятся. Но всё равно Олимпиаду он не заменит. Точно так я могу сказать и о чемпионате мира.

Поддержу ли я вероятный переход в AFC? Хорошо, скажу да. Но тут оговорки такого плана: не помешает ли это возвращению в УЕФА? Как долго мы будем играть там, как долго будет эта ситуация? Возвращаться нужно, наш турнир — европейский», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.