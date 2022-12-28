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    «МЮ» разгромил «Ноттингем Форест», у Рашфорда гол и ассист

    «МЮ» — «Ноттингем Форест»

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    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Ноттингем Форест» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Эриксен с углового сильно прострелил низом, а Варан совершил ложный рывок и отвлёк на себя защитников. Никто не побежал за Маркусом Рашфордом, который успел к мячу и мощным ударом в касание вколотил его под перекладину.

    Спустя четыре минуты у «МЮ» прошла быстрая атака чуть левее центра. В итоге Рашфорд у штрафной покатил мяч правее, на Антони Марсьяля, который обработал его в 14 метрах от ворот и резко пробил низом в левый угол. Хеннесси зацепил мяч в падении, но тот всё равно влетел в сетку.

    А на 87-й минуте Каземиро на чужой половине поля сыграл на перехвате, немного продвинулся вперёд и вывел слева к воротам Фреда, который уверенно реализовал момент.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 3:0
    Голы: 1:0 Маркус Рашфорд (19'), 2:0 Антони Марсьяль (22'), 3:0 Фред (87') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан (Гарри Магуайр, 77'), Люк Шоу, Тирелл Маласиа, Каземиро, Кристиан Эриксен (Фред, 77'), Антони (Алехандро Гарначо, 65'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Энтони Эланга, 86'), Антони Марсьяль (Донни ван де Бек, 65') Ноттингем Форест: Джесси Лингард (Lewis O'Brien, 53'), Тайво Авонийи (Сэм Сарридж, 62'), Бреннан Джонсон, Орел Мангала (Эммануэль Деннис, 63'), Ремо Фройлер, Ryan Yates, Ренан Лоди (Харри Тоффоло, 62'), Вийи Боли, Джо Уорролл, Серж Орье (Неко Уильямс, 74'), Уэйн Хеннесси Предупреждения: Тирелл Маласиа (27'), Орел Мангала (29'), Кристиан Эриксен (74'), Алехандро Гарначо (83')

    «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и располагается на 5-й позиции. В активе «Ноттингема» 13 очков и 19-е место.

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