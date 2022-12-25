Тюрам может продолжить карьеру в «Интере»

Нападающий менхенгладбахскойи сборной Франциипопал в сферу интересов итальянского. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Интер» всерьез намерен приобрести нападающего, но для этого необходимо продать кого-то из имеющихся футболистов.

Ранее сообщалось, что к форварду проявляет интерес лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне за «Боруссию» М Тюрам провел 15 матчей в Бундеслиге, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

На чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции Тюрам провел 5 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.