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    Тюрам может продолжить карьеру в «Интере»

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    Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркус Тюрам попал в сферу интересов итальянского «Интера». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Маркус Тюрам
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    Маркус Тюрам

    По информации источника, «Интер» всерьез намерен приобрести нападающего, но для этого необходимо продать кого-то из имеющихся футболистов.

    Ранее сообщалось, что к форварду проявляет интерес лондонский «Арсенал».

    В нынешнем сезоне за «Боруссию» М Тюрам провел 15 матчей в Бундеслиге, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

    На чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции Тюрам провел 5 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

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