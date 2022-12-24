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    Президент «Баварии» высказал мнение о решении оставить Флика главным тренером сборной Германии

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    Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что решение оставить на посту главного тренера сборной Германии Ханси Флика является правильным.

    Ханси Флик
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    Ханси Флик

    «Менее чем через два года пройдёт чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Мы не должны впадать в негатив. Я думаю, что решение оставить Флика в сборной было правильным.

    Почему? В "Баварии" Флик показал, что способен выигрывать трофеи. Именно в этом состоит задача. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи.

    Нужно рассматривать домашний чемпионат Европы как большую возможность. Финал чемпионата мира в очередной раз показал, как футбол может вдохновлять людей.

    Болельщики сделали ЧМ-2006 в Германии незабываемым турниром. Теперь нужно воссоздать эту атмосферу снова», — приводит слова Хайнера Abendzeitung.

    Напомним, что сборная Германии не вышла из своей группы на чемпионате мира в Катаре, заняв третье место.

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