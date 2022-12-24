Президент «Баварии» высказал мнение о решении оставить Флика главным тренером сборной Германии

Президентзаявил, что решение оставить на посту главного тренера сборной Германииявляется правильным.

«Менее чем через два года пройдёт чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Мы не должны впадать в негатив. Я думаю, что решение оставить Флика в сборной было правильным.

Почему? В "Баварии" Флик показал, что способен выигрывать трофеи. Именно в этом состоит задача. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи.

Нужно рассматривать домашний чемпионат Европы как большую возможность. Финал чемпионата мира в очередной раз показал, как футбол может вдохновлять людей.

Болельщики сделали ЧМ-2006 в Германии незабываемым турниром. Теперь нужно воссоздать эту атмосферу снова», — приводит слова Хайнера Abendzeitung.

Напомним, что сборная Германии не вышла из своей группы на чемпионате мира в Катаре, заняв третье место.