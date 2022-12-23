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    Чемпион мира Блез Матюиди объявил о завершении карьеры

    Футбол MLS Сборная Франции Футбол Франции
    Бывший полузащитник ПСЖ, «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди завершил карьеру футболиста. Об этом футболист написал на странице в соцсети.

    Блез Матюиди
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    Блез Матюиди

    «Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Я исполнил свои детские мечты, свои взрослые мечты. С трудом, но с гордостью я переворачиваю эту страницу сегодня. Спасибо», — написал игрок.

    Последним клубом француза стал «Интер» Майами. Клуб не стал продолжать с ним сотрудничество на сезон 2022 года. В последнем сезоне за «Интер» Матюиди провел 32 матча и забил один гол.

    В составе сборной Франции Матюиди стал серебряным призером чемпионата Европы 2016 и победителем чемпионата мира 2018 года.

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