Хвича: Сыграв в Неаполе, я по-настоящему почувствовал себя футболистом

«Неаполитанцы живут ради футбола, я понял это с самого первого момента, как приехал сюда.
Впервые сыграв на стадионе "Диего Армандо Марадона", я по-настоящему почувствовал себя профессиональным футболистом.
Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Я благодарен им, за ту любовь, которую они нам дарят.
Как и грузины, неаполитанцы ставят семью превыше всего, и именно поэтому я чувствую себя здесь как дома», — сказал игрок Football Italia.
Хвича присоединился к «Наполи» летом 2022 года.