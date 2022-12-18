Семин определил фаворита финала ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями о финальной игре чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретятся сборная Аргентины и сборная Франции.

«Финал турнира, наверное, закономерный: Аргентина шла по возрастающей, а французы изначально были фаворитами. Кто выиграет финал? Кто выиграет, тот и чемпионом будет. Подсказывает ли что‑то интуиция? Нет, ничего, просто смотрю с удовольствием футбол.

Фаворит игры? Наверное, Франция. Это более опытная команда. Но у Аргентины есть Месси. Тем не менее у французов Мбаппе, мне кажется, должен сыграть сильный матч. В принципе, шансы 50 на 50. А вы сами думайте, кто выиграет в этих матчах», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

Финальный матч чемпионата мира в Катаре состоится сегодня, 18 декабря. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по данной ссылке.