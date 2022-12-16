Валенсия выступил с критикой в адрес Роналду

Бывший капитанпрокомментировал скандальное интервью, в котором игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев

«Ужасно, что Роналду ушел из "МЮ" таким образом. Такой игрок должен уходить, покидая поле под овации переполненного стадиона. Болельщики его любили.

Недавнее интервью Роналду — это позор.

У него были свои причины говорить все это, но я ужасно себя чувствовал из-за того, как он покидал клуб. Это больно.

Надеюсь, в новом клубе у него все будет хорошо. Желаю Роналду только наилучшего», — написал Валенсия в колонке для The Athletic.

Напомним, что в нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей и отметился одним голом.