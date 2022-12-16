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    Валенсия выступил с критикой в адрес Роналду

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду, в котором игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Ужасно, что Роналду ушел из "МЮ" таким образом. Такой игрок должен уходить, покидая поле под овации переполненного стадиона. Болельщики его любили.

    Недавнее интервью Роналду — это позор.

    У него были свои причины говорить все это, но я ужасно себя чувствовал из-за того, как он покидал клуб. Это больно.

    Надеюсь, в новом клубе у него все будет хорошо. Желаю Роналду только наилучшего», — написал Валенсия в колонке для The Athletic.

    Напомним, что в нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей и отметился одним голом.

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