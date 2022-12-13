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    Тен Хаг оценил игру Магуайра на чемпионате мира в Катаре

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал мнение по поводу игры Гарри Магуайра на чемпионате мира в Катаре.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Очевидно, что Гарри достаточно хорош, чтобы играть на высоком уровне.

    У него был период в "Манчестер Юнайтед", когда он выступал плохо, и тогда, конечно, возникали трудности. За сборную Англии Магуайр практически всегда проводит хорошие матчи.

    Мы в "Манчестер Юнайтед" хотим, чтобы он привёз это состояние с собой, чтобы мог использовать в играх за клуб», — приводит слова тен Хага Sky Sports в «Твиттере».

    Сборная Англии уступила Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ. Магуайр провел 5 матчей на мундиале и отдал одну голевую передачу.

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