Тен Хаг оценил игру Магуайра на чемпионате мира в Катаре

Главный тренервысказал мнение по поводу игрына чемпионате мира в Катаре.

«Очевидно, что Гарри достаточно хорош, чтобы играть на высоком уровне.

У него был период в "Манчестер Юнайтед", когда он выступал плохо, и тогда, конечно, возникали трудности. За сборную Англии Магуайр практически всегда проводит хорошие матчи.

Мы в "Манчестер Юнайтед" хотим, чтобы он привёз это состояние с собой, чтобы мог использовать в играх за клуб», — приводит слова тен Хага Sky Sports в «Твиттере».

Сборная Англии уступила Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ. Магуайр провел 5 матчей на мундиале и отдал одну голевую передачу.