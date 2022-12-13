Бистрович: Интересно посмотреть гонку «Зенита» за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком»

Полузащитник, играющий зана правах аренды, заявил, что не считаетявным лидером в РПЛ.

«Если нет игр и тренировок, смотрю чемпионат России. В основном, конечно, игры любимой команды — ЦСКА. Всегда уделяю этому время.

Кого бы для себя отметил в новом составе? Отметил бы всю команду. Если собрать все индивидуальности вместе — этот ЦСКА будет лучшим.

В каждом матче любой может взять на себя ответственность, сделать отличный пас или забить важный гол.

Все в ЦСКА борются не за себя, а за партнера и команду — и не только на поле, но и за пределами. Приятно это видеть.

В последние годы "Зенит" — фаворит, да. Но не гегемон. Интересно будет посмотреть их гонку за чемпионство с ЦСКА и "Спартаком" — и в ближайших сезонах, и этой весной.

Борьба будет жесткой до самого конца. Мне хочется, чтобы чемпионом стал ЦСКА!» — сказал Бистрович Sport24.