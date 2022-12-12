Иммобиле: Марадона и ван Бастен создавали историю футбола

Чиро Иммобиле Фото: globallookpress.com
«С наибольшим удовольствием вспоминаю свой дебют в Серии А и в сборной. Также памятны матчи, где мне удалось забить, в том числе в дерби с "Ромой", эти самые красивые.
Мне всегда нравилось играть против сильных игроков: одним из таких является Джорджо Кьеллини.
Также с удовольствием вспоминаю дубль, забитый на стадионе "Ювентуса": это было волнительно.
Кем всегда восхищался? Теми, кто создавал историю футбола — Марадоной и ван Бастеном.
Мне не посчастливилось полюбоваться их подвигами, но мы всегда можем это сделать благодаря видеозаписям», — цитирует Иммобиле Pazzi Di Fanta.