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    Иммобиле: Марадона и ван Бастен создавали историю футбола

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    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле ответил на вопрос о том, кем восхищается в футболе, а также отметил запоминающиеся моменты в своей карьере.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    «С наибольшим удовольствием вспоминаю свой дебют в Серии А и в сборной. Также памятны матчи, где мне удалось забить, в том числе в дерби с "Ромой", эти самые красивые.

    Мне всегда нравилось играть против сильных игроков: одним из таких является Джорджо Кьеллини.

    Также с удовольствием вспоминаю дубль, забитый на стадионе "Ювентуса": это было волнительно.

    Кем всегда восхищался? Теми, кто создавал историю футбола — Марадоной и ван Бастеном.

    Мне не посчастливилось полюбоваться их подвигами, но мы всегда можем это сделать благодаря видеозаписям», — цитирует Иммобиле Pazzi Di Fanta.

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