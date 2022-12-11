ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тата МартиноМожно ли вернуть к жизни Мексику после ухода Мартино?
  • 16:16
    • Сборная дивизиона Боброва — победитель Матча звезд КХЛ-2022
  • 15:56
    • Марио Фернандес возобновил игровую карьеру
  • 14:46
    • Сборная дивизиона Тарасова заняла третье место в Матче звезд КХЛ-2022
  • 00:00
    • Франция вышла в полуфинал ЧМ-2022, обыграв сборную Англии
    Все новости спорта

    Рабьо о промахе Кейна: Это было справедливо, потому что пенальти не было

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Англии Футбол Англии ЧМ-2022
    Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о незабитом Гарри Кейном пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 со сборной Англии (2:1).

    Адриен Рабьо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адриен Рабьо

    Нападающий англичан не реализовал 11-метровый удар во втором тайме при счете 2:1 в пользу французов.

    «В первую очередь, не уверен, что был фол. Потому что мы видели сотни таких же ситуаций, в которых нарушение не фиксировалось.

    Думаю, что судейство порой было немного пограничным, но мы не зацикливаемся на этом.

    Конечно, когда Кейн не забил, мы были счастливы. Это было справедливо, потому что пенальти не было.

    Но иногда вам требуется немного везения. В этом матче все сошлось. Мы очень гордимся тем, что вышли в полуфинал таким образом», — сказал игрок Goal.com.

    На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Орлы» не заметят севильцев
  • «Бенфика» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Победоносный марафон «Виннипега» не прервется в игре с «Вашингтоном»
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Беспроигрышная серия «Рейнджерс» будет продолжена в тяжелейшем матче с «Нью-Джерси»
  • «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Виннипег — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хьюстон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оттава — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кенин — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры