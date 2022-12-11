Рабьо о промахе Кейна: Это было справедливо, потому что пенальти не было

Полузащитник сборной Франциивысказался о незабитомпенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 со сборной Англии (2:1).

Нападающий англичан не реализовал 11-метровый удар во втором тайме при счете 2:1 в пользу французов.

«В первую очередь, не уверен, что был фол. Потому что мы видели сотни таких же ситуаций, в которых нарушение не фиксировалось.

Думаю, что судейство порой было немного пограничным, но мы не зацикливаемся на этом.

Конечно, когда Кейн не забил, мы были счастливы. Это было справедливо, потому что пенальти не было.

Но иногда вам требуется немного везения. В этом матче все сошлось. Мы очень гордимся тем, что вышли в полуфинал таким образом», — сказал игрок Goal.com.

На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.