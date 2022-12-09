Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта с помощником Саутгейта

Защитник «Арсенала»покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта с ассистентом главного тренера национальной команды Стивом Холландом, утверждает Daily Star.

30 ноября пресс-служба сборной Англии сообщила, что 25-летний Уайт уехал домой по личным обстоятельствам и не вернется в команду до конца турнира.

Отмечается, что Уайт и Холланд вступили в перепалку после того, как защитник появился на командном собрании перед матчем группового этапа со сборной США (0:0), не зная важных данных о своей личной статистики и не располагая информацией о соперниках англичан.

Напомним, что сборная Англии уже дошла до четвертьфинала мундиаля, где родоначальники футбола 10 декабря сыграют с действующими чемпионами мира французами. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.