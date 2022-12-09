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    Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта с помощником Саутгейта

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    Защитник «Арсенала» Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта с ассистентом главного тренера национальной команды Стивом Холландом, утверждает Daily Star.

    Бен Уайт
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    Бен Уайт

    30 ноября пресс-служба сборной Англии сообщила, что 25-летний Уайт уехал домой по личным обстоятельствам и не вернется в команду до конца турнира.

    Отмечается, что Уайт и Холланд вступили в перепалку после того, как защитник появился на командном собрании перед матчем группового этапа со сборной США (0:0), не зная важных данных о своей личной статистики и не располагая информацией о соперниках англичан.

    Напомним, что сборная Англии уже дошла до четвертьфинала мундиаля, где родоначальники футбола 10 декабря сыграют с действующими чемпионами мира французами. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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