Модрич: Остановить Винисиуса будет непросто, но я постараюсь максимально осложнить ему задачу

Полузащитник сборной Хорватииподелился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Бразилии.

«Выход в четвертьфинал уже стал для нас большим достижением. Но мы хотим добиться еще большего. Бразилия — фаворит матча. Но мы оставим все силы на поле и постараемся провести свой лучший матч. Если сможем сделать это, то у нас будут шансы на выход в следующий раунд.

Что касается самого турнира, то нам здесь комфортно. На турнире отличная атмосфера, высокий уровень организации. К тому же не приходится много ездить.

Винисиус? Приятно, что он обо мне хорошо отзывается. Он классный парень, у нас отличные взаимоотношения. Остановить его будет непросто, но я постараюсь максимально осложнить ему задачу», — цитирует Модрича пресс-служба ФИФА.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Матч между сборными Хорватии и Бразилии состоится 9 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.