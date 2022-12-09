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    Модрич: Остановить Винисиуса будет непросто, но я постараюсь максимально осложнить ему задачу

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    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Бразилии.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Выход в четвертьфинал уже стал для нас большим достижением. Но мы хотим добиться еще большего. Бразилия — фаворит матча. Но мы оставим все силы на поле и постараемся провести свой лучший матч. Если сможем сделать это, то у нас будут шансы на выход в следующий раунд.

    Что касается самого турнира, то нам здесь комфортно. На турнире отличная атмосфера, высокий уровень организации. К тому же не приходится много ездить.

    Винисиус? Приятно, что он обо мне хорошо отзывается. Он классный парень, у нас отличные взаимоотношения. Остановить его будет непросто, но я постараюсь максимально осложнить ему задачу», — цитирует Модрича пресс-служба ФИФА.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Матч между сборными Хорватии и Бразилии состоится 9 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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