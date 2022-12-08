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    «Хапоэль» планирует выкупить контракт Сулейманова

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    «Хапоэль» (Беэр‑Шева) намерен выкупить у «Краснодара» контракт полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом сообщил израильский журналист Рой Янкеловиц.

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    Сулейманов перешел в «Хапоэль» в августе на правах аренды до лета 2023 года.

    «Шапи — один из лучших игроков в "Хапоэле", все им очень довольны. Да, клуб собирается выкупить его контракт, они просто ждут, потому что сумма трансфера высока», — приводит слова Янкеловица «Матч ТВ».

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    • По данным СМИ, «Хапоэль» готов предложить за 22-летнего футболиста 1,3 миллиона евро.

    Сулейманов провел за «Хапоэль» 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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