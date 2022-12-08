«Хапоэль» планирует выкупить контракт Сулейманова

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: globallookpress.com
Сулейманов перешел в «Хапоэль» в августе на правах аренды до лета 2023 года.
«Шапи — один из лучших игроков в "Хапоэле", все им очень довольны. Да, клуб собирается выкупить его контракт, они просто ждут, потому что сумма трансфера высока», — приводит слова Янкеловица «Матч ТВ».
По данным СМИ, «Хапоэль» готов предложить за 22-летнего футболиста 1,3 миллиона евро.
Сулейманов провел за «Хапоэль» 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.