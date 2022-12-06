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    Португалия — Швейцария. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.12.2022 в 22:00 начнется матч в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу Португалия — Швейцария

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    Португалия и Швейцария начнут матч в 22:00 в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу, 06.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Швейцария» — «Португалия» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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