Газзаев: Бразильцы устроили футбольный спектакль в матче с корейцами

Бразильцы забили корейцам четыре мяча в первом тайме.
«Еще до начала чемпионата мира прогнозировалось, что Бразилия, Франция и Аргентина станут основными претендентами на победу в турнире.
Вчера бразильцы просто устроили настоящий футбольный спектакль. Сборная Бразилии играет сыгранно: такое ощущение, что они уже лет 20 вместе играют.
У них есть взаимопонимание, индивидуальные качества, командные действия, физическое состояние — все это блестяще. Это действительно реальные претенденты на победу на чемпионате мира.
Что касается предстоящего матча с хорватами, то у Хорватии опытная команда. Однако им будет сложно с бразильцами. Если чего-то сверхъестественного не случится, то бразильцы выйдут в полуфинал, а затем дойдут до финала», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».
В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Хорватией.