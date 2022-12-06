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    Газзаев: Бразильцы устроили футбольный спектакль в матче с корейцами

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев признался, что его впечатлила игра сборной Бразилии в матче с Южной Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Сборная Бразилии сыграет с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2022
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    Сборная Бразилии сыграет с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2022

    Бразильцы забили корейцам четыре мяча в первом тайме.

    «Еще до начала чемпионата мира прогнозировалось, что Бразилия, Франция и Аргентина станут основными претендентами на победу в турнире.

    Вчера бразильцы просто устроили настоящий футбольный спектакль. Сборная Бразилии играет сыгранно: такое ощущение, что они уже лет 20 вместе играют.

    У них есть взаимопонимание, индивидуальные качества, командные действия, физическое состояние — все это блестяще. Это действительно реальные претенденты на победу на чемпионате мира.

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    • Что касается предстоящего матча с хорватами, то у Хорватии опытная команда. Однако им будет сложно с бразильцами. Если чего-то сверхъестественного не случится, то бразильцы выйдут в полуфинал, а затем дойдут до финала», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

    В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Хорватией.

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