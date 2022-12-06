Тренер Испании Энрике взял вину за проигранную серию пенальти на себя

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала ЧМ с Марокко (0:0, 3:0 по пен.).

«Футбол — прекрасный вид спорта, но с такой особенностью, что команда может выиграть без атак.

Мы доминировали в этом матче, хоть нам и хотелось создавать больше. Это дорого нам стоило. У нас было 11 ударов, но в створ попали один раз. Была штанга у Сарабии. Пенальти нас подвели, но я горжусь командой.

Пенальти — это полностью моя ответственность. Я выбрал первых трёх игроков, а остальное решают сами футболисты.

Четвёртого даже не пришлось отправлять пробивать пенальти. Боно классно играет на пенальти, и сегодня он был великолепен», — сказал Энрике в эфире испанского телевидения.

После этого матча сборная Испании вылетает из турнира. Марокко сыграет в 1/4 финала ЧМ с победителем матча Португалия — Швейцария.