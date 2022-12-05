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    Пеле будет смотреть матч Бразилия — Южная Корея в больнице

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    Бразильский нападающий Пеле сообщил о том, что будет смотреть матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея из больницы.

    Пеле
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    Пеле

    Пеле находится в больнице в связи с ухудшением здоровья. На данный момент его состояние стабилизировалось.

    «В 1958 году я шёл по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания.

    А кто-то сегодня продолжит путь к своей первой победе на чемпионате мира.

    Я буду смотреть игру из больницы и буду очень болеть за каждого из вас. Удачи!» — написал Пеле на своей официальной странице в социальных сетях.

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