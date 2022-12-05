Пеле будет смотреть матч Бразилия — Южная Корея в больнице

Бразильский нападающийсообщил о том, что будет смотреть матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея из больницы.

Пеле находится в больнице в связи с ухудшением здоровья. На данный момент его состояние стабилизировалось.

«В 1958 году я шёл по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания.

А кто-то сегодня продолжит путь к своей первой победе на чемпионате мира.

Я буду смотреть игру из больницы и буду очень болеть за каждого из вас. Удачи!» — написал Пеле на своей официальной странице в социальных сетях.

Матч между сборными Бразилии и Южной Кореи в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 5 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.