Пеле будет смотреть матч Бразилия — Южная Корея в больнице

Пеле находится в больнице в связи с ухудшением здоровья. На данный момент его состояние стабилизировалось.
«В 1958 году я шёл по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания.
А кто-то сегодня продолжит путь к своей первой победе на чемпионате мира.
Я буду смотреть игру из больницы и буду очень болеть за каждого из вас. Удачи!» — написал Пеле на своей официальной странице в социальных сетях.
Матч между сборными Бразилии и Южной Кореи в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 5 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.